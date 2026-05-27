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Stellantis, secondo Macron pronta a investire 1 miliardo in Francia per produrre auto elettriche

Finanza, Trasporti
Stellantis, secondo Macron pronta a investire 1 miliardo in Francia per produrre auto elettriche
(Teleborsa) - Stellantis conferma che sta lavorando al futuro dei suoi impianti, tra cui quello francese di Mulhouse, nei pressi del confine con la Svizzera. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, il gruppo sarebbe pronto a investire 1 miliardo di euro in Francia per la costruzione di veicoli elettrici di nuova generazione, in particolare a Mulhouse.

"Stiamo lavorando con i nostri stakeholder sul futuro dei nostri impianti, incluso quello di Mulhouse e non appena ci saranno annunci ufficiali ve li comunicheremo immediatamente", ha fatto sapere la casa automobilistica guidata dall'Ad Antonio Filosa.

Secondo quanto riportano i media transalpini, non è stato specificato quali modelli verrebbero prodotti a Mulhouse, ma la scorsa settimana nel nuovo piano il gruppo ha riferito una nuova piattaforma battezzata "STLA" verrà utilizzata per auto compatte e medie. La stessa piattaforma sarà utilizzata per la nuova Alfa Romeo Hatchback nel 2030-2031.
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