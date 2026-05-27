Stellantis, secondo Macron pronta a investire 1 miliardo in Francia per produrre auto elettriche

(Teleborsa) - Stellantis
conferma che sta lavorando al futuro dei suoi impianti, tra cui quello francese di Mulhouse
, nei pressi del confine con la Svizzera. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron
, il gruppo sarebbe pronto a investire 1 miliardo di euro in Francia
per la costruzione di veicoli elettrici di nuova generazione
, in particolare a Mulhouse.
"Stiamo lavorando con i nostri stakeholder sul futuro dei nostri impianti, incluso quello di Mulhouse e non appena ci saranno annunci ufficiali ve li comunicheremo immediatamente", ha fatto sapere la casa automobilistica guidata dall'Ad Antonio Filosa.
Secondo quanto riportano i media transalpini, non è stato specificato quali modelli
verrebbero prodotti a Mulhouse, ma la scorsa settimana nel nuovo piano
il gruppo ha riferito una nuova piattaforma battezzata "STLA" verrà utilizzata per auto compatte e medie. La stessa piattaforma sarà utilizzata per la nuova Alfa Romeo Hatchback nel 2030-2031.