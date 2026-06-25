Apple alza prezzi di Mac e Ipad per compensare costi legati a carenza di chip, titolo -4,5% a Wall Street

(Teleborsa) - Le azioni Apple lasciano sul terreno il 4,5% a Wall Street dopo che la società ha deciso di alzare i prezzi di tutti i Mac, iPad, dispositivi per la casa e Vision Pro, nel tentativo di compensare gli aumenti dei costi causati da una carenza senza precedenti di chip di memoria e dispositivi di archiviazione.



Gli aumenti, entrati in vigore oggi sul suo store online, sono applicati a livello globale mentre non sono stati ritoccati i prezzi di iPhone, Apple Watch o AirPods, sebbene l'azienda di Cupertino abbia lasciato intendere che in futuro potrebbero esserci ulteriori adeguamenti per altri prodotti.



Un portavoce di Apple ha dichiarato che "la rapida espansione dei data center per l'intelligenza artificiale ha creato un'impennata straordinaria della domanda di memoria e spazio di archiviazione" e che l'azienda "non ha mai visto un aumento del prezzo di un componente così elevato e così rapido".



Apple ha aggiunto di aver "protetto i propri clienti da questi aumenti fino ad ora, ma siamo giunti a un punto in cui dobbiamo iniziare ad aumentare i prezzi di diversi prodotti, compresi gli aumenti odierni per iPad e Mac". "Sappiamo che questa non è una notizia gradita e stiamo lavorando senza sosta per trovare delle soluzioni", ha ammesso.





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