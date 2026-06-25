New York: rally per Applied Materials
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 7,60% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 645 USD. Primo supporto visto a 616,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 598,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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