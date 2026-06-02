New York: ServiceNow si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,93% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che ServiceNow mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,8%, rispetto a +1,88% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di ServiceNow è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 131,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 122,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 140.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```