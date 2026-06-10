Parigi: andamento sostenuto per Thales
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Thales rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 238,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 233,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 244,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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