Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Thales rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Thales è in rafforzamento con area di resistenza vista a 238,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 233,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 244,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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