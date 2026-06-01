Parigi: si concentrano le vendite su Thales

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che presenta una flessione dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thales evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thales rispetto all'indice.





Tecnicamente, Thales è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 238,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 232,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 243,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```