Piazza Affari: calo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Retrocede illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, con un ribasso del 2,04%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fiera Milano rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiera Milano. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,257 Euro. Primo supporto visto a 8,097. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,033.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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