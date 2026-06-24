Piazza Affari: calo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Retrocede illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , con un ribasso del 2,04%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Fiera Milano rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiera Milano . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,257 Euro. Primo supporto visto a 8,097. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,033.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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