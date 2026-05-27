Piazza Affari: performance negativa per Fiera Milano

(Teleborsa) - Ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta una flessione dell'1,95%.



Il movimento di Fiera Milano , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fiera Milano rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,793 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,393. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```