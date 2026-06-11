Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Fiera Milano è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,463 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,153. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,773.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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