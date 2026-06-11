Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Fiera Milano è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,463 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,153. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,773.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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