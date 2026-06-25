Piazza Affari: brillante l'andamento di Fiera Milano

(Teleborsa) - Avanza illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fiera Milano rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,293 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,433. Il peggioramento di Fiera Milano è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,207.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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