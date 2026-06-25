Piazza Affari: scambi in positivo per Carel Industries

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che guadagna bene, con una variazione del 3,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Carel Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 28,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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