Piazza Affari: scambi in positivo per Carel Industries
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che guadagna bene, con una variazione del 3,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Carel Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 30,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 28,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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