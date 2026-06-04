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Piazza Affari: brillante l'andamento di SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di SOL
Rialzo marcato per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.
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