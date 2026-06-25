Unicredit, il tour della Ferrari SF-24 raggiunge Napoli

(Teleborsa) - Unicredit prosegue il tour della Ferrari SF-24, la monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2024, che dopo le tappe di Torino, Verona e Bologna, approda a Napoli. L’iniziativa organizzata dalla Banca nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, ha l’obiettivo di condividere con il grande pubblico la passione per la Rossa di Maranello, valorizzare i territori e rafforzare il legame tra sport, cultura e comunità locali.



La Ferrari si potrà ammirare, dal 25 al 28 giugno 2026, in Piazza Municipio. Sarà possibile vederla da vicino e scattare foto, ma anche lasciare un messaggio per il team Ferrari, compilando speciali cartoline da imbucare nelle apposite cassette create per l'occasione. E per finire tanti gadget per rendere sempre più viva la passione per la Ferrari.



La tappa napoletana si inserisce in un percorso itinerante che attraversa l’Italia, trasformando alcune delle piazze più belle del Paese in luoghi di incontro, condivisione ed entusiasmo.



Dopo Napoli, il tour proseguirà il suo viaggio toccando Palermo, fino al gran finale di Monza.

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