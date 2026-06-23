UniCredit, rimborso anticipato senior notes non-preferred da 1,25 miliardi in scadenza 2027

(Teleborsa) - UniCredit ha comunicato che eserciterà l'opzione di rimborso integrale anticipato delle Fixed to Floating Rate Callable Non-Preferred Senior Notes da 1,25 miliardi di euro (ISIN XS2207976783), emesse il 22 luglio 2020 e originariamente in scadenza il 22 luglio 2027.



Il rimborso avverrà il 22 luglio 2026 alla pari, comprensivo degli interessi maturati e non corrisposti, previa autorizzazione del Single Resolution Board. Dalla data di rimborso anticipato cesserà la maturazione degli interessi.

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