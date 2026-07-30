USA, richieste sussidi di disoccupazione salgono meno delle attese a 197mila

(Teleborsa) - Nella settimana al 25 luglio, i "claims" sono risultati pari a 197mila unità, in aumento di 9.000 unità rispetto ai 188mila della settimana precedente (rivisti da 187mila) e inferiori ai 201mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 202.750 unità, in calo di 5.000 unità rispetto al dato della settimana precedente (207.750 rivisto da 207.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 18 luglio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.782.000 unità, in calo di 7.000 unità rispetto alle 1.789.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.1796.000).

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