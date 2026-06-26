Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Performance infelice per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 25 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,46% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.972,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.131,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.585,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)