Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dell'1,34%.
Le implicazioni tecniche complessive del Nasdaq Composite evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 25.659,6. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 26.533,8. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 25.297,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)