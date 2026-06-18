Milano 10:40
52.496 -0,19%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:40
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Francoforte 10:41
24.896 -0,16%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dell'1,34%.

Le implicazioni tecniche complessive del Nasdaq Composite evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 25.659,6. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 26.533,8. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 25.297,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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