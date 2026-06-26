Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Giornata da dimenticare per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,54% sui valori precedenti.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 71.570,3. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 68.039,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 66.911,7, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)