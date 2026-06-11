Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno
Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,31%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 66.415. Primo supporto visto a 63.031. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.970.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)