Milano 10:11
50.541 +1,02%
Nasdaq 10-giu
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Dow Jones 10-giu
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Londra 10:11
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 giugno

Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,31%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 66.415. Primo supporto visto a 63.031. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.970.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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