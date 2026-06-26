Milano 10:31
51.244 -1,04%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:31
10.482 -0,45%
Francoforte 10:31
24.799 -0,78%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,4233. Possibile una discesa fino al bottom 1,4167. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,4299.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```