Analisi Tecnica: USD/CAD del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,4233. Possibile una discesa fino al bottom 1,4167. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,4299.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)