Milano 13:43
50.240 +0,70%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 13:43
10.389 +0,21%
Francoforte 13:43
24.704 -0,22%

UniCredit guida pool di banche in finanziamento da 65 milioni di euro ad Abacus Group

Banche, Economia
UniCredit guida pool di banche in finanziamento da 65 milioni di euro ad Abacus Group
(Teleborsa) - UniCredit, in qualità di agente e mandated lead arranger, ha perfezionato un finanziamento da 65 milioni di euro a favore di Abacus Group, gruppo ICT italiano che progetta, implementa e gestisce infrastrutture digitali, soluzioni basate su dati e intelligenza artificiale, e servizi in outsourcing, a supporto del piano strategico di sviluppo del Gruppo. L'operazione è stata realizzata con un pool di istituti finanziari composto da UniCredit, in qualità di agente e mandated lead arranger, insieme a BNL BNP Paribas, Banca Ifis e Deutsche Bank, che hanno agito come mandated lead arrangers.

"Questo finanziamento ci dà la capacità operativa per accelerare la nostra strategia di crescita organica e per acquisizioni - afferma Michele Lamartina, CEO di Abacus Group - Le risorse ci consentiranno di integrare nuove competenze, rafforzare le aree strategiche del Gruppo e ampliare la nostra capacità di accompagnare le imprese in progetti tecnologici sempre più complessi. Il nostro obiettivo è costruire un gruppo ICT italiano solido e scalabile, capace di ridurre la complessità per i clienti e trasformare gli investimenti in tecnologia, dati e intelligenza artificiale in risultati concreti di business. La partnership con UniCredit e il pool di istituti che ha strutturato questa operazione è il segnale che il mercato finanziario riconosce la qualità del progetto che stiamo costruendo".

"Con questa operazione UniCredit conferma il proprio ruolo di Gruppo paneuropeo e partner finanziario di riferimento per le imprese, mettendo a disposizione soluzioni mirate a sostegno degli investimenti, della crescita internazionale e della competitività - afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Il finanziamento supporta il progetto industriale di Abacus, caratterizzato da solidità e da un chiaro orientamento allo sviluppo".
Condividi
```