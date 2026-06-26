Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
.
I mercati azionari globali si preparano ad archiviare una settimana volatile, nella quale le incertezze sul settore dell'intelligenza artificiale hanno fatto oscillare i titoli tecnologici, con gli investitori impegnati ad analizzare ogni aspetto, dai piani di spesa agli utili aziendali.
Sebbene i risultati brillanti di Micron
abbiano contribuito ad alleviare i timori di valutazioni eccessive, pesano invece l'annuncio di Apple
che ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi prodotti
per contenere i rincari dei chip e delle memorie e i rumour secondo cui OpenAI potrebbe posticipare la sua offerta pubblica iniziale
, innescando un'ulteriore ondata di vendite nel settore tecnologico.
Dall'agenda macro
, attesi in Italia
i dati su fiducia consumatori, delle imprese, e la bilancia commerciale extra UE.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,138. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.028,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 70,42 dollari per barile, in forte calo del 2,09%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +73 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,67%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,35%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,24%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,78% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 54.061 punti, in calo dello 0,72%.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,68%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,38%).
Una giornata negativa
per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.
Le peggiori performance si registrano su STMicroelectronics
, che ottiene -2,86%.
Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 2,57%.
Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso dell'1,95%.
Seduta negativa per Saipem
, che mostra una perdita dell'1,91%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, El.En
(+2,32%) e Ferragamo
(+1,96%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -2,93%.
Sotto pressione Safilo
, che accusa un calo del 2,57%.
Scivola Comer Industries
, con un netto svantaggio dell'1,98%.
In rosso D'Amico
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.
Reazione nervosa per Banca IFIS
che non riesce a fare prezzo, segnando un ribasso teorico del 20,3%. Il consiglio di amministrazione ha deliberato l’avvio di un processo
competitivo di mercato riguardante la vendita delle attività di Banca Ifis nel comparto Npl
, muovendosi verso un modello focalizzato sulle imprese.
Banca Ifis ha aggiornato la guidance di utile per l’esercizio 2026, che sarà compresa tra 100 e 110 milioni di euro rispetto ai 170-190 milioni di euro della precedente stima.