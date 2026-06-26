Commerzbank, Orlopp ai soci: non accettate OPS UniCredit, vostre azioni valgono di più

La lettera

(Teleborsa) - Commerzbank ha nuovamente raccomandato ai propri azionisti di non aderire all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria lanciata da UniCredit , dicendo che le loro azioni "valgono di più". Il periodo ordinario di accettazione dell'OPS di UniCredit si è concluso il 16 giugno 2026, mentre il periodo di accettazione aggiuntivo è in corso (va dal 20 giugno al 3 luglio 2026).



"Il tasso di adesione registrato finora dai nostri azionisti parla da sé: alla fine del periodo di accettazione ordinario, gli investitori in azioni libere di Commerzbank - oltre 500.000 azionisti privati ??e diverse centinaia di investitori istituzionali - avevano conferito poco più dell'1% delle azioni - ha scritto la CEO Bettina Orlopp in una lettera agli azionisti - Inoltre, il governo tedesco - il nostro secondo maggiore azionista - ha confermato pubblicamente che non trasferirà la propria partecipazione a UniCredit, ritenendo inadeguati sia il prezzo offerto che la condotta di UniCredit. La grande maggioranza delle azioni rimanenti conferite proviene da banche e soggetti collegati a UniCredit in qualità di controparti di derivati".



L'offerta di UniCredit "continua a non prevedere un premio adeguato per le vostre azioni Commerzbank - ha sottolineato Orlopp - Il prezzo obiettivo medio fissato dagli analisti indipendenti è significativamente superiore sia al prezzo implicito dell'offerta che al nostro attuale prezzo delle azioni, a testimonianza del potenziale di valore delle vostre azioni. Ad oggi, UniCredit non ha presentato un piano credibile che valorizzi i punti di forza del modello di business di Commerzbank".



Infine, la CEO si è concentrata sulla solidità di Commerzbank. "Siete azionisti del principale partner finanziario del Mittelstand tedesco - ha sostenuto - In questo ruolo, abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri clienti e dell'economia tedesca nel suo complesso – e la prendiamo molto sul serio. Abbiamo avuto un inizio d'anno 2026 di grande successo: con la nostra strategia "Momentum 2030", continuiamo a crescere in modo redditizio e a creare valore in modo affidabile. Il 6 agosto 2026 presenteremo i risultati del secondo trimestre e siamo certi che vi forniranno un'ulteriore conferma della solidità operativa della nostra azienda. Chi continua a investire partecipa a questo potenziale di creazione di valore".

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