Commerzbank, Orlopp ai soci: non accettate OPS UniCredit, vostre azioni valgono di più
La lettera
(Teleborsa) - Commerzbank ha nuovamente raccomandato ai propri azionisti di non aderire all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria lanciata da UniCredit, dicendo che le loro azioni "valgono di più". Il periodo ordinario di accettazione dell'OPS di UniCredit si è concluso il 16 giugno 2026, mentre il periodo di accettazione aggiuntivo è in corso (va dal 20 giugno al 3 luglio 2026).
"Il tasso di adesione registrato finora dai nostri azionisti parla da sé: alla fine del periodo di accettazione ordinario, gli investitori in azioni libere di Commerzbank - oltre 500.000 azionisti privati ??e diverse centinaia di investitori istituzionali - avevano conferito poco più dell'1% delle azioni - ha scritto la CEO Bettina Orlopp in una lettera agli azionisti - Inoltre, il governo tedesco - il nostro secondo maggiore azionista - ha confermato pubblicamente che non trasferirà la propria partecipazione a UniCredit, ritenendo inadeguati sia il prezzo offerto che la condotta di UniCredit. La grande maggioranza delle azioni rimanenti conferite proviene da banche e soggetti collegati a UniCredit in qualità di controparti di derivati".
L'offerta di UniCredit "continua a non prevedere un premio adeguato per le vostre azioni Commerzbank - ha sottolineato Orlopp - Il prezzo obiettivo medio fissato dagli analisti indipendenti è significativamente superiore sia al prezzo implicito dell'offerta che al nostro attuale prezzo delle azioni, a testimonianza del potenziale di valore delle vostre azioni. Ad oggi, UniCredit non ha presentato un piano credibile che valorizzi i punti di forza del modello di business di Commerzbank".
Infine, la CEO si è concentrata sulla solidità di Commerzbank. "Siete azionisti del principale partner finanziario del Mittelstand tedesco - ha sostenuto - In questo ruolo, abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri clienti e dell'economia tedesca nel suo complesso – e la prendiamo molto sul serio. Abbiamo avuto un inizio d'anno 2026 di grande successo: con la nostra strategia "Momentum 2030", continuiamo a crescere in modo redditizio e a creare valore in modo affidabile. Il 6 agosto 2026 presenteremo i risultati del secondo trimestre e siamo certi che vi forniranno un'ulteriore conferma della solidità operativa della nostra azienda. Chi continua a investire partecipa a questo potenziale di creazione di valore".
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