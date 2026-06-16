La Germania respinge l'offerta di UniCredit per Commerzbank

Il governo sostiene l'indipendenza della banca e si oppone all'"approccio aggressivo" di UniCredit.

(Teleborsa) - Il governo federale tedesco ha dichiarato che non accetterà l'offerta di acquisizione di UniCredit per Commerzbank e ha affermato di sostenere l'indipendenza dell'istituto di credito, dato il suo ruolo fondamentale per l'economia nazionale.



"Il comitato direttivo interministeriale del Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (FMS), responsabile delle decisioni sulle questioni essenziali relative all'FMS, ha respinto l'offerta di UniCredit S.p.A. per lo scambio di azioni di Commerzbank AG." si legge in una nota dell'Agenzia delle Finanze, che gestisce la partecipazione statale di oltre il 12% in Commerzbank.



"Accettare l'offerta non era già un'opzione dal punto di vista finanziario, in quanto non prevedeva un premio adeguato rispetto all'attuale prezzo delle azioni di Commerzbank", sottolinea il governo, che aggiunge come il comitato direttivo sostenga "la strategia di indipendenza di Commerzbank" e "respinga l'approccio aggressivo di UniCredit".



Viene ribadito che l'istituto guidato da Bettina Orlopp "svolge un ruolo importante nel finanziamento dell'economia tedesca e del settore delle medie imprese". I posti di lavoro che Commerzbank offre sono importanti per Francoforte, dove ha sede, ha concluso l'Agenzia, sottolineando che "Entrambi gli aspetti devono essere garantiti in futuro".



La Germania si era fermamente opposta all'operazione sin da quando UniCredit ha reso nota la sua partecipazione in Commerzbank quasi due anni fa. A marzo, l'istituto di credito italiano ha presentato un'offerta pubblica di scambio, la cui chiusura era prevista per oggi. Tuttavia, in base alle normative tedesche sulle acquisizioni, è prevista una proroga di due settimane, dal 20 giugno al 3 luglio.

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