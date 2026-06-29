Milano 15:15
51.310 +0,09%
Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:15
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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Retail
Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 972,43 punti, ritracciando dello 0,94%.
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