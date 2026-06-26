Francoforte: movimento negativo per Infineon

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca , che presenta una flessione del 2,19%.



Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 80,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 79,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 82,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```