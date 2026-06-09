Francoforte: scambi al rialzo per Auto1
(Teleborsa) - Seduta positiva per Auto1, che avanza bene del 2,79%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Auto1. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Auto1 evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,32 Euro. Primo supporto a 21,62. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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