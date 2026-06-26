Francoforte: si concentrano le vendite su Ionos

(Teleborsa) - Sottotono Ionos , che passa di mano con un calo del 2,04%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Ionos suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 25,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 26,38. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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