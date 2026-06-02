Francoforte: balza in avanti Ionos

(Teleborsa) - Bene Ionos , con un rialzo del 2,31%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ionos rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Ionos è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,47. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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