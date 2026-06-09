Francoforte: calo per Ionos
(Teleborsa) - Pressione su Ionos, che tratta con una perdita del 2,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Ionos rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ionos. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,47 Euro. Primo supporto visto a 28,83. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 28,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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