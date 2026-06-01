Francoforte: positiva la giornata per Ionos

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Ionos , che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ionos rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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