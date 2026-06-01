Francoforte: positiva la giornata per Ionos
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Ionos, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ionos, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ionos rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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