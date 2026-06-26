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Madrid: nuovo spunto rialzista per Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Fluidra
Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature per piscine, con una variazione percentuale dell'1,81%.
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