Madrid: scambi in positivo per Fluidra
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature per piscine, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
L'andamento di Fluidra nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,61 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,8. Il peggioramento di Fluidra è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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