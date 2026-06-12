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Borsa: Avvio positivo per Madrid, in crescita (dell'1,67%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 18.594,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Madrid, in crescita (dell'1,67%)
Spunto rialzista per indice azionario della Borsa di Madrid, in allungo dell'1,67%, dopo aver esordito a 18.594,9.
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