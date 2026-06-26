Madrid: scambi al rialzo per Fluidra
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che produce attrezzature per piscine, che avanza bene dell'1,81%.
Lo scenario su base settimanale di Fluidra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fluidra, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,87 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,33. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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