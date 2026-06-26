New York: vendite diffuse su Seagate Technology

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in perdita del 7,29% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 984,4 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 928,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 906,9 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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