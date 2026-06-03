Milano 16:39
50.210 -0,73%
Nasdaq 16:39
30.669 +0,03%
Dow Jones 16:39
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Londra 16:40
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Francoforte 16:39
24.796 -1,31%

Piazza Affari: andamento negativo per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Danieli
Si muove verso il basso la multinazionale friulana, con una flessione del 2,20%.
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