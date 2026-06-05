Piazza Affari: balza in avanti Inwit

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche , che avanza bene del 2,00%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Inwit si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,555 Euro. Prima resistenza a 6,675. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,475.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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