Piazza Affari: balza in avanti Inwit
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che avanza bene del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Inwit, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Inwit si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,555 Euro. Prima resistenza a 6,675. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,475.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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