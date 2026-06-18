Piazza Affari: vendite diffuse su Ariston Holding

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,14% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Ariston Holding è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Ariston Holding ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,331 Euro. Supporto a 3,191. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,471.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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