Piazza Affari: scambi negativi per Sanlorenzo
(Teleborsa) - Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Sanlorenzo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 35,42 Euro con area di resistenza individuata a quota 36,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 35,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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