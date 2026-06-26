Semiconduttori, correzione temporanea in una tendenza di crescita dell'AI ancora intatta

(Teleborsa) - I semiconduttori
rimangono la spina dorsale del ciclo tecnologico guidato dall'intelligenza artificiale, beneficiando di una forte domanda strutturale, e la recente volatilità riflette un test di valutazione, prese di profitto e posizionamenti dettati dai flussi in un contesto di tassi più elevati, non una rottura fondamentale. Lo afferma UniCredit
in una ricerca sul tema, considerando questo una correzione temporanea all'interno di un trend di crescita dell'AI a lungo termine ancora intatto
.
I titoli dei semiconduttori hanno recentemente subito un brusco calo dai loro massimi storici
, segnando un'inversione della loro precedente leadership di mercato, trainata dall'AI. Il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) è crollato di oltre il 10% in due giorni dal suo picco di lunedì 22 giugno, dopo un rally eccezionale di circa il 90% dall'inizio di aprile. La svendita è stata inizialmente innescata dalle previsioni di fatturato dell'AI di Broadcom
, leggermente deludenti, che hanno spinto gli investitori a rivalutare le aspettative di crescita molto elevate incorporate nelle valutazioni dei semiconduttori. Tuttavia, ieri (25 giugno), il SOX ha registrato un forte rimbalzo del 4%, trainato dagli ottimi utili
e dalle previsioni di Micron
. Questa mattina, i titoli dei semiconduttori sono tornati sotto pressione in Asia, a causa del peggioramento del sentiment degli investitori dopo la notizia che OpenAI starebbe valutando la possibilità di posticipare la sua quotazione in borsa
al prossimo anno, e dopo che i consistenti aumenti di prezzo di Apple hanno rivelato il lato negativo della crescente domanda di chip.
"L'attuale elevata volatilità evidenzia la crescente fragilità di un settore che si era concentrato in modo significativo ed era fortemente influenzato dai flussi
di capitale - scrive Christian Stocker, Lead Equity Strategist di UniCredit
- Nel complesso, il settore si era iperconcentrato in seguito al forte rally guidato dall'intelligenza artificiale, diventando vulnerabile alle prese di profitto. Allo stesso tempo, fattori macroeconomici hanno aggiunto ulteriore pressione: dati economici solidi e un'inflazione persistente hanno spinto al rialzo le aspettative sui tassi di interesse, pesando sugli asset di crescita a lungo termine come i titoli tecnologici. Il settore dell'IA aveva attratto ingenti afflussi di capitali e l'attuale debolezza riflette un parziale smobilizzo di queste posizioni concentrate - un modello spesso osservato a metà anno, con i mesi estivi tipicamente associati a maggiore volatilità e prese di profitto. Le dinamiche degli ETF hanno amplificato il movimento. I deflussi dagli ETF sui semiconduttori e sugli ETF azionari in generale hanno portato a vendite indiscriminate di titoli sottostanti, mentre i prodotti a leva hanno intensificato le oscillazioni di mercato
".
Le aziende del settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale continuano a beneficiare di un solido contesto di domanda strutturale, ma le aspettative si sono recentemente equilibrate". Riteniamo che l'AI rimanga il principale motore di crescita, con gli hyperscaler che mantengono elevati investimenti in infrastrutture, a supporto di una domanda sostenuta di GPU, acceleratori e memorie - aggiunge Stocker - Ciò rafforza la nostra opinione secondo cui il ciclo dell'AI rimane strutturalmente intatto. Allo stesso tempo, crediamo che i mercati stiano esaminando con crescente attenzione l'efficienza di questo ciclo di investimenti. I dubbi sulla capacità degli ingenti investimenti in AI, in parte finanziati tramite debito, di generare rendimenti sufficienti nel breve termine stanno portando a un passaggio da un puro ottimismo sulla crescita a una maggiore attenzione alla monetizzazione
".
In conclusione, il recente sell-off è principalmente dovuto al posizionamento piuttosto che ai fondamentali. Ora UniCredit si attende una continua elevata volatilità durante il periodo estivo
, ma rimane ottimista in una prospettiva di medio termine. "Nel complesso, riteniamo che il settore stia passando da una fase di espansione dei multipli a una incentrata sulla fornitura, la monetizzazione e la crescita sostenibile - si legge nella ricerca - L'attuale volatilità, a nostro avviso, rappresenta un test di posizionamento e valutazione piuttosto che una rottura strutturale nella storia di crescita a lungo termine guidata dall'AI.