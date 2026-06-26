Vendite diffuse su Piazza Affari e il resto del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Seduta in rosso per la Borsa di Milano
, sottotono come gli altri listini europei.
Il sentiment resta appesantito dalla nuova ondata di ribassi sui titoli del comparto dei semiconduttori, cui si aggiungono i rumour di un possibile rinvio della quotazione di OpenAI
.
Dall'agenda macro
italiana, intanto, secondo i dati Istat, a giugno
2026, si stima una diminuzione
del clima di fiducia dei consumatori
(da 93,4 a 92,4
); invece, l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese
è stimato in aumento (da 94,2 a 95,2). Tra i consumatori, si evidenzia un miglioramento sia del clima economico sia di quello futuro (da 86,2 a 87,6 e da 87,2 a 87,4, rispettivamente); il clima personale
e quello corrente sono stimati in peggioramento (nell’ordine, da 96,0 a 94,2 e da 98,0 a 96,2). Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia migliora in tutti i comparti oggetto di rilevazione: nella manifattura e nelle costruzioni l’indicatore sale, rispettivamente, da 87,9 a 88,4 e da 99,4 a 101,7; nei servizi
aumenta da 96,8 a 97,2 e nel commercio al dettaglio cresce decisamente passando da 101,3 a 105,5.
Inoltre, è emerso che a maggio 2026
l’avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è stato pari
a +3.843 milioni di euro
(+5.387 milioni nello stesso mese del 2025).
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.053,1 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,69 dollari per barile, in netto calo del 3,09%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +73 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%. Tra i listini europei
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dell'1,17%, si concentrano le vendite su Londra
, che soffre un calo dello 0,84%, e vendite su Parigi
, che registra un ribasso dello 0,73%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,16%) e si attesta su 51.183 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,19%, continuando la seduta a 53.803 punti.
In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap
(-1,83%); con analoga direzione, pessimo il FTSE Italia Star
(-2,59%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo DiaSorin
(+1,54%) e Italgas
(+1,21%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -5,67%.
Pesante Saipem
, che segna una discesa di ben -5 punti percentuali.
Seduta negativa per STMicroelectronics
, che mostra una perdita del 3,06%.
Sotto pressione Amplifon
, che accusa un calo del 2,98%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+5,30%), Ariston Holding
(+1,50%), Acea
(+1,01%) e Banco Desio
(+0,94%).
Sotto pressione Banca Ifis
(-40,15%). Il consiglio di amministrazione ha deliberato l’avvio di un processo competitivo di mercato
riguardante la vendita delle attività dell'istituto nel comparto Npl
volto al deconsolidamento
, attualmente sviluppate dalle società controllate Ifis Npl Servicing e Ifis Npl Investing. Ha aggiornato la guidance
di utile per l’esercizio 2026, che sarà compresa tra 100 e 110 milioni di euro rispetto ai 170-190 milioni di euro della precedente stima.
Seduta negativa per D'Amico
, che scende del 7,15%.
Sensibili perdite per BFF Bank
, in calo del 5,85%.
In apnea Danieli
, che arretra del 5,01%.