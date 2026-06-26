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Vendite diffuse su Piazza Affari e il resto del Vecchio Continente

Commento, Finanza, Spread
Vendite diffuse su Piazza Affari e il resto del Vecchio Continente
(Teleborsa) - Seduta in rosso per la Borsa di Milano, sottotono come gli altri listini europei.

Il sentiment resta appesantito dalla nuova ondata di ribassi sui titoli del comparto dei semiconduttori, cui si aggiungono i rumour di un possibile rinvio della quotazione di OpenAI.

Dall'agenda macro italiana, intanto, secondo i dati Istat, a giugno 2026, si stima una diminuzione del clima di fiducia dei consumatori (da 93,4 a 92,4); invece, l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 94,2 a 95,2). Tra i consumatori, si evidenzia un miglioramento sia del clima economico sia di quello futuro (da 86,2 a 87,6 e da 87,2 a 87,4, rispettivamente); il clima personale e quello corrente sono stimati in peggioramento (nell’ordine, da 96,0 a 94,2 e da 98,0 a 96,2). Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia migliora in tutti i comparti oggetto di rilevazione: nella manifattura e nelle costruzioni l’indicatore sale, rispettivamente, da 87,9 a 88,4 e da 99,4 a 101,7; nei servizi aumenta da 96,8 a 97,2 e nel commercio al dettaglio cresce decisamente passando da 101,3 a 105,5.

Inoltre, è emerso che a maggio 2026 l’avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è stato pari a +3.843 milioni di euro (+5.387 milioni nello stesso mese del 2025).

L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 4.053,1 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 69,69 dollari per barile, in netto calo del 3,09%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +73 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%.

Tra i listini europei preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell'1,17%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,84%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,73%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-1,16%) e si attesta su 51.183 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde l'1,19%, continuando la seduta a 53.803 punti.

In netto peggioramento il FTSE Italia Mid Cap (-1,83%); con analoga direzione, pessimo il FTSE Italia Star (-2,59%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+1,54%) e Italgas (+1,21%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -5,67%.

Pesante Saipem, che segna una discesa di ben -5 punti percentuali.

Seduta negativa per STMicroelectronics, che mostra una perdita del 3,06%.

Sotto pressione Amplifon, che accusa un calo del 2,98%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+5,30%), Ariston Holding (+1,50%), Acea (+1,01%) e Banco Desio (+0,94%).

Sotto pressione Banca Ifis (-40,15%). Il consiglio di amministrazione ha deliberato l’avvio di un processo competitivo di mercato riguardante la vendita delle attività dell'istituto nel comparto Npl volto al deconsolidamento, attualmente sviluppate dalle società controllate Ifis Npl Servicing e Ifis Npl Investing. Ha aggiornato la guidance di utile per l’esercizio 2026, che sarà compresa tra 100 e 110 milioni di euro rispetto ai 170-190 milioni di euro della precedente stima.

Seduta negativa per D'Amico, che scende del 7,15%.

Sensibili perdite per BFF Bank, in calo del 5,85%.

In apnea Danieli, che arretra del 5,01%.

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