Borse europee positive dopo la stretta scontata della BCE

Rimbalza il settore tech in attesa del debutto di SpaceX

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE, come atteso, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, ha rivisto al ribasso le stime sul PIL e all'insù quelle sull'inflazione. I mercati lasciano per il momento da parte le minacce di Trump all'Iran. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l' S&P-500 , mentre il settore tech è in fermento in attesa del debutto di SpaceX.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 90,92 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.



Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte (+0,06%), bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,48%, e sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,48%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 50.505 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,92%.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Saipem , che vanta un incisivo incremento del 5,76%.



In primo piano STMicroelectronics , che mostra un forte aumento del 5,71%.



Decolla Prysmian , con un importante progresso del 4,88%.



In evidenza Avio , che mostra un forte incremento del 4,77%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin , che ha chiuso a -2,25%.



Preda dei venditori Inwit , con un decremento dell'1,81%.



Pensosa Lottomatica , con un calo frazionale dell'1,11%.



Tentenna Campari , con un modesto ribasso dell'1,09%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,59%), Moltiply Group (+4,01%), LU-VE Group (+3,26%) e Ferragamo (+2,84%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Sesa , che ha terminato le contrattazioni a -2,49%.



Si concentrano le vendite su Acea , che soffre un calo del 2,36%.



Vendite su Reply , che registra un ribasso del 2,02%.

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