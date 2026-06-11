Borse europee positive dopo la stretta scontata della BCE
Rimbalza il settore tech in attesa del debutto di SpaceX
(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE, come atteso, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, ha rivisto al ribasso le stime sul PIL e all'insù quelle sull'inflazione. I mercati lasciano per il momento da parte le minacce di Trump all'Iran. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500, mentre il settore tech è in fermento in attesa del debutto di SpaceX.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 90,92 dollari per barile.
Invariato lo spread, che si posiziona a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.
Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte (+0,06%), bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,48%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,48%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 50.505 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,92%.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 5,76%.
In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 5,71%.
Decolla Prysmian, con un importante progresso del 4,88%.
In evidenza Avio, che mostra un forte incremento del 4,77%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -2,25%.
Preda dei venditori Inwit, con un decremento dell'1,81%.
Pensosa Lottomatica, con un calo frazionale dell'1,11%.
Tentenna Campari, con un modesto ribasso dell'1,09%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,59%), Moltiply Group (+4,01%), LU-VE Group (+3,26%) e Ferragamo (+2,84%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Sesa, che ha terminato le contrattazioni a -2,49%.
Si concentrano le vendite su Acea, che soffre un calo del 2,36%.
Vendite su Reply, che registra un ribasso del 2,02%.
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