Milano 17:35
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Londra 17:35
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Borse europee positive dopo la stretta scontata della BCE

Rimbalza il settore tech in attesa del debutto di SpaceX

Commento, Finanza, Spread
Borse europee positive dopo la stretta scontata della BCE
(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee nel giorno in cui la BCE, come atteso, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, ha rivisto al ribasso le stime sul PIL e all'insù quelle sull'inflazione. I mercati lasciano per il momento da parte le minacce di Trump all'Iran. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l'S&P-500, mentre il settore tech è in fermento in attesa del debutto di SpaceX.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 90,92 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,80%.

Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte (+0,06%), bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,48%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,48%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 50.505 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,92%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Saipem, che vanta un incisivo incremento del 5,76%.

In primo piano STMicroelectronics, che mostra un forte aumento del 5,71%.

Decolla Prysmian, con un importante progresso del 4,88%.

In evidenza Avio, che mostra un forte incremento del 4,77%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -2,25%.

Preda dei venditori Inwit, con un decremento dell'1,81%.

Pensosa Lottomatica, con un calo frazionale dell'1,11%.

Tentenna Campari, con un modesto ribasso dell'1,09%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,59%), Moltiply Group (+4,01%), LU-VE Group (+3,26%) e Ferragamo (+2,84%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Sesa, che ha terminato le contrattazioni a -2,49%.

Si concentrano le vendite su Acea, che soffre un calo del 2,36%.

Vendite su Reply, che registra un ribasso del 2,02%.
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