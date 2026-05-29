Borse europee positive. Speranze su riapertura Stretto di Hormuz
(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, sulle aspettative di un accordo per l'estensione della tregua tra Iran e USA, e la riapertura dello Stretto di Hormuz.
L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,95%) si attesta su 88,06 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.
Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte che riporta un moderato -0,01%, resta vicino alla parità Londra (+0,04%). Parigi mostra un rialzo dello 0,54%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,28% a 49.966 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 52.646 punti.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+2,19%), Banca MPS (+2,15%), Nexi (+1,69%) e Banco BPM (+1,34%).
Realizzi su Avio -4,29% dopo la corsa dei giorni passati.
Calo deciso per Prysmian, che segna un -2,46%.
Discesa modesta per Fincantieri, che cede un piccolo -1,16%.
Pensosa Leonardo, con un calo frazionale dello 0,79%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, BFF Bank (+6,14%), El.En (+2,31%), WIIT (+1,68%) e Moltiply Group (+1,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -3,89%.
Sotto pressione Technoprobe, con un forte ribasso del 2,41%.
Tentenna Philogen, con un modesto ribasso dell'1,08%.
Giornata fiacca per Ferragamo, che segna un calo dell'1,05%.
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