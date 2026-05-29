Borse europee positive. Speranze su riapertura Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, sulle aspettative di un accordo per l'estensione della tregua tra Iran e USA, e la riapertura dello Stretto di Hormuz.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L' Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,95%) si attesta su 88,06 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,69%.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariato Francoforte che riporta un moderato -0,01%, resta vicino alla parità Londra (+0,04%). Parigi mostra un rialzo dello 0,54%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,28% a 49.966 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 52.646 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediobanca (+2,19%), Banca MPS (+2,15%), Nexi (+1,69%) e Banco BPM (+1,34%).



Realizzi su Avio -4,29% dopo la corsa dei giorni passati.



Calo deciso per Prysmian , che segna un -2,46%.



Discesa modesta per Fincantieri , che cede un piccolo -1,16%.



Pensosa Leonardo , con un calo frazionale dello 0,79%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, BFF Bank (+6,14%), El.En (+2,31%), WIIT (+1,68%) e Moltiply Group (+1,42%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico , che prosegue le contrattazioni a -3,89%.



Sotto pressione Technoprobe , con un forte ribasso del 2,41%.



Tentenna Philogen , con un modesto ribasso dell'1,08%.



Giornata fiacca per Ferragamo , che segna un calo dell'1,05%.

Condividi

```