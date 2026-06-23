Listini europei in profondo rosso, il tech affonda anche Milano
(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.
Milano amplifica le perdite con il forte ribasso di Stm, che in scia con il sell-off sul settore tech e AI partito da Wall Street ieri, perde intorno al 7%. In pochi sopra la parità, tra questi Leonardo con un +0,5%.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Si abbattono le vendite sull'oro, che scambia a 4.117,5 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,58%.
In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +70 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,63%.
Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dell'1,33%, tentenna Londra, che cede lo 0,44%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dello 0,87%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,27% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 54.799 punti, in calo dell'1,30%.
Pessimo il FTSE Italia Mid Cap (-1,83%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star (-1,23%).
Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita.
I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -7,12%.
Vendite a piene mani su Prysmian, che soffre un decremento del 4,49%.
Pessima performance per Stellantis, che registra un ribasso del 4,16%.
Scivola Avio, con un netto svantaggio del 3,09%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,75%), Alerion Clean Power (+0,89%), ERG (+0,79%) e Reply (+0,66%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe, che prosegue le contrattazioni a -6,09%.
In rosso Maire, che evidenzia un deciso ribasso del 3,39%.
Spicca la prestazione negativa di Danieli, che scende del 2,84%.
LU-VE Group scende del 2,75%.
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