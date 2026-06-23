Listini europei in profondo rosso, il tech affonda anche Milano

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.



Milano amplifica le perdite con il forte ribasso di Stm, che in scia con il sell-off sul settore tech e AI partito da Wall Street ieri, perde intorno al 7%. In pochi sopra la parità, tra questi Leonardo con un +0,5%.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Si abbattono le vendite sull' oro , che scambia a 4.117,5 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,77%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,58%.



In deciso rialzo lo spread , che si posiziona a +70 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,63%.



Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte , che mostra una perdita dell'1,33%, tentenna Londra , che cede lo 0,44%, e sotto pressione Parigi , che accusa un calo dello 0,87%.



Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,27% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 54.799 punti, in calo dell'1,30%.



Pessimo il FTSE Italia Mid Cap (-1,83%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star (-1,23%).



Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita.



I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics , che continua la seduta con -7,12%.



Vendite a piene mani su Prysmian , che soffre un decremento del 4,49%.



Pessima performance per Stellantis , che registra un ribasso del 4,16%.



Scivola Avio , con un netto svantaggio del 3,09%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, D'Amico (+2,75%), Alerion Clean Power (+0,89%), ERG (+0,79%) e Reply (+0,66%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe , che prosegue le contrattazioni a -6,09%.



In rosso Maire , che evidenzia un deciso ribasso del 3,39%.



Spicca la prestazione negativa di Danieli , che scende del 2,84%.



LU-VE Group scende del 2,75%.

Condividi

```