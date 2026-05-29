Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.



Il movimento di Webuild , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Webuild segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,447 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,505. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,415.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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