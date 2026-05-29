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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.

Il movimento di Webuild, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Webuild segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,447 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,505. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,415.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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