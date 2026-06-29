Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 28/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 giugno

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile 0%.

Lo status tecnico di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3208. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3242, mentre il primo supporto è stimato a 1,3174.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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