Milano 15:17
51.287 +0,04%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
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Londra 15:17
10.505 -0,03%
Francoforte 15:17
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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)

Il FTSE MIB prende il via a 51.287,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,04%, a quota 51.287,35 in apertura.
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