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Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo del 3,06%
Il Nasdaq-100 termina a 30.543,92 punti
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15 giugno 2026 - 22.03
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