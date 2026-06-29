Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.



Il trend di Teamviewer mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Teamviewer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,902 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,964. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,864.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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